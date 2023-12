Ce program au băncile de Sărbători 2023 De Sarbatori 2023 bancile au mai multe zile libere, in care filialele de peste tot din țara sunt inchise. In anumite zile, insa, programul difera de la o banca la alta, mai ales in unitațile amplasate in centre comerciale. Ceea ce au in comun este faptul ca de Sarbatori sunt libere zilele de 25 si 26 decembrie, cu ocazia Craciunului, sucursalele fiind inchise. Zile libere legal sunt și 1 si 2 ianuarie 2024. Iata care este programul principalelor banci din Romania: Program ING de Sarbatori 2023 In zilele de Craciun – adica 25 si 26 decembrie vor fi inchise toate bancile ING. Programul va fi unul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

