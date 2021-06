Ce program are Profi Rusalii. Orarul pentru zilele de 20 și 21 iunie Anul acesta de Rusalii, romanii angajați la stat se bucura de zile libere, insa trebuie sa știe și cum va fi influențat programul marilor magazine. Sa aflam deci ce program are Profi Rusalii. O veste buna pentru romani. Profi va funcționa dupa programul standard, astfel incat clienții magazinului iși pot face cumparaturile atat duminica, 20 iunie, cat și luni, 21 iunie, chiar daca acestea au fost declarate zile libere legale incepand din 2008. Ce program are Profi Rusalii Mai exact, cconducarea magazinelor Profi a stabilit un program special, insa de Rusalii lucrurile stau diferit, astfel ca toate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

