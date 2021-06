Ce program are Penny Rusalii. Orarul pentru zilele de 20 și 21 iunie Rusaliile sunt o sarbatoare foarte mare, iar romanii sunt ingrijorați daca nu cumva programul magazinelor va fi și el afectat de zilele libere de la stat. Sa aflam deci ce program are Penny Rusalii. Conform site-ului oficial penny.ro , de Rusalii , magazinele Penny vor funcționa la program normal. Ce program are Penny Rusalii Mai exact, in cursul zilei de duminica ele vor funcționa intre orele 08.00-20.00, iar in zilele de luni de la ora 07.00 pana la 21.00. Totuși, programul poate sa difere de la un magazin la altul, așa ca cel mai bine este sa consultați site-ul oficial inainte de a merge la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta de Rusalii, romanii angajați la stat se bucura de zile libere, insa trebuie sa știe și cum va fi influențat programul marilor magazine. Sa aflam deci ce program are Profi Rusalii. O veste buna pentru romani. Profi va funcționa dupa programul standard, astfel incat clienții magazinului iși…

- Vești noi pentru clienții Mega Image. Lanțul de supermarketuri a publicat orarul complet pentru sarbatoarea Rusaliilor din acest an care pica pe data de 20 și 21 iunie 2021. Ce program are Mega Image Rusalii? Spre deosebire de alte magazine , Mega Image pastreaza programul de zi cu zi. Astfel, magazinele…

- Sarbatoarea Rusaliilor, sau Pogorarea Sfantului Duh vine cu trei zile de minivacanța. Este vorba despre 19, 20 și 21 iunie 2021. Ce program are insa Lidl de Rusalii? Pentru angajații de la stat, zilele de Rusalii sunt libere, iar pentru ca toți clienții sa știe cand pot merge la cumparaturi, conducerea…

- Sarbatoarea Rusaliilor mai este cunoscuta la creștinii ortodocși sub denumirea de Pogorarea Sfantului Duh. Cu ocazia acestei sarbatori romanii se vor bucura de o minivacanța de trei zile: 19, 20 și 21 iunie 2021. Iata ce program au magazinele Lidl in zilele de Rusalii. Programul magazinelor Lidl de…

- Deoarece Sfintele Sarbatori Pascale sunt aproape, tot mai multe magazine și-au afișat programul de funcționare pentru perioada urmatoare. Acestora li se adauga și Poșta Romana. Iata ce program va avea Poșta Romana de 1 mai și de Paște. Programul de funcționare al Poștei Romane de 1 mai și de Paște Compania…

- Cei care nu au facut inca cumparaturile pentru Sarbatorile Pascale, care pica in acest an pe data de 2 mai 2021, trebuie sa știe care este programul marilor lanțuri de magazine in aceasta perioada. Iata care este programul Mega Image și cum va vuncționa acest lanț de magazine, de 1 mai și de Paște.…

- Suntem in Saptamana Mare, ne mai desparte puțin timp de sarbatorile pascale care se apropie, iar marile lanțuri de magazine au afișat deja programul dupa care vor funcționa acestea in preajma acestora. Prin acestea se afla și magazinul Lidl. Iata ce program va avea Lidl de 1 Mai și de Paște. Programul…

- Prefectul Capitalei, a anunțat ca restricțiile care sunt in vigoare acum in București se vor prelungi sambata pentru urmatoarele doua saptamani, daca in acest interval rata de incidența a imbolnavirilor de COVID-19 ramane mai mare de 3,5 la mia de locuitori.„Avem sedinta pentru prelungirea masurilor…