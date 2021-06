Ce program are Dedeman Rusalii. Orarul pentru zilele de 20 și 21 iunie Vești noi pentru cei care doresc sa iși faca cumparaturile de la Dedeman in acest weekend. Retailerul a publicat programul Dedeman de Rusalii. Deși alte magazine au un program scurt in acest weekend și inclusiv in ziua de luni, Dedeman trece cu vederea aceasta sarbatoare. Ce program are Dedeman Rusalii. Orarul pentru zilele de 20 și 21 iunie Potrivit site-ului oficial, de Rusalii (20-21 iunie), magazinele Dedeman și Serviciul Suport Clienți vor avea program normal de funcționare. Mai exact, in Capitala magazinele Dedeman vor funcționa in felul urmator: Luni – Sambata:8:00 – 21:00 Duminica:9:00… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

