Respingerea tuturor celor patru candidaturi depuse pentru postul de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) dupa revocarea Laurei Codruței Kovesi a starnit valuri in spațiul public, ministrul Toader Tudorel fiind acuzat, printre altele, ca ar avea nume de procuror favorit, care ar urma sa se inscrie la a doua procedura. Evoluția evenimentelor precum și The post Ce profil de procuror șef iși dorește ministrul justiției, Tudorel Toader, pentru șefia DNA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .