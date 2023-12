Stiri pe aceeasi tema

- 2024 vine cu scumpiri. Incepand cu prima luna a anului viitor, carburanții se vor scumpi. Potrivit informațiilor, dupa ce acciza va crește, litrul de benzina sau motorina va fi mai scump cu aproximativ 20 de bani.

- Romanii cheltuie anual circa 5 mld. euro pe produse electro-IT, adica pe frigidere, espressoare, laptopuri, camere foto și imprimante. Un sfert din vanzarile de profil din Romania se realizeaza in ultimele doua luni din an. Astfel, doar noiembrie si decem

- Pachetele de vacanța pentru sarbatorile de iarna sunt mai scumpe cu 20%. Romanii sunt nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar. Cu toate acestea, turiștii aleg destinațiile montane din afara țarii noastre.

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu a declarat ca romanii isi pot comercializa porcii crescuti in gospodarii, atat in perioada Craciunului, cat si pe tot parcursul anului, cu aviz gratuit de la medicul veterinar din care sa reiasa ca animalul nu este bolnav, scrie Agerpres. „Pastram traditiile, protejam…

- Am intrat, așa cum se cuvine, in perioada rece a anului. Potrivit informațiilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ne așteptam și la primii fulgi de zapada din acest an, astfel ca poliția a ieșit deja pe strazile marilor orașe, și nu numai, pentru a vedea daca șoferii din Romania și-au…

- Urmeaza un val de scumpiri de la 1 ianuarie 2023. Romanii trebuie sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru produsele preferate, incepand de anul viitor. Iata pentru ce trebuie sa platim mai mult.

- Ca in fiecare an, romanii fac cumparaturi record de Black Friday, insa ajung sa returneze destul de multe produse achiziționate. Conform unor statistici a fost identificat cel mai returnat produs,de Black Friday 2023, in Romania. Black Friday 2023 a adus vanzari record anul acesta. Insa, potrivit unor…

- “Astazi nu exista niciun motiv pentru care romanii sa strange PET-uri in balcon pentru ca niciun ambalaj SGR fara garantie nu va genera cei 50 de bani. Cu alte cuvinte, la RVM vom duce doar ambalaje pentru care s-a platit garantia si care fac parte din sistemul garantie – returnare, RVM-ul nefiind setat…