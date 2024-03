Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Cum arata muzeul etnografic al orașului Teiuș. Lucrarile sunt aproape de finalizare Lucrarile la muzeul etnografic al orașului Teiuș sunt aproape de finalizare. Construcția centrului expozițional, care va gazdui o colecție de exponate etnografice locale, urmeaza sa fie finalizata in curand. Se…

- A picat Facebook! Mai mult, nici aplicatia Facebook Messenger nu mai functioneaza marti, 5 martie 2024. Iar Instagram are, la randul sau, probleme. Parola pentru Facebook este pur si simplu respinsa, desi e introdusa corect.

- Doua artiste iși expun astazi lucrarile la Galeria de Arta Turda. Vernisajul are loc de la ora 18. Creatoarele expoziției OGLINDIRI au ales acest titlu pentru a reflecta punctele comune din lucrarile lor: o intreaga paleta de emoții pozitive, dar și o sinergie de stiluri picturale, pe care va invitam…

- Ana Baniciu a trecut prin clipe de panica in aeroport. Artista insarcinata in cinci luni și soțul sau, Edy Kovacs, au intampinat probleme la plecarea in vacanța. Iata prin ce au trecut cei doi.

- Au vrut sa plece in vacanța, insa au intampinat probleme pe aeroport. Ana Baniciu și Edy Kovacs s-au confruntat cu o situație neplacuta. Artista a marturisit ca a fost pentru prima data cand a "profitat" de faptul ca este insarcinata și a cerut sa aiba prioritate.

- Primaria Marașești are in derulare proiectul de investiții ce vizeaza reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultura „Emanoil Petruț” din localitate. Lucrarile sunt executate de societatea Conbeta SRL, care a caștigat licitația organizata de Compania Naționala de Investiții (CNI) pentru finalizarea…

- Ana Baniciu și Edy Kovacs sunt mai fericiți ca niciodata! Cei doi urmeaza sa devina parinți pentru prima data. Vedeta este insarcinata, iar de curand a postat și primele imagini cu burtica de gravida. Cum au dat vestea ca familia lor se va mari peste cateva luni.

- Parteneriat public-privat pentru autostrada de pe Valea Prahovei , colaborarea pe care autoritațile o iau in calcul. Statul nu are cele 5 miliarde de euro, cat se estimeaza ca ar costa noua autostrada. Una dintre cele mai așteptate autostrazi, cea de pe Valea Prahovei, ar putea fi construita, in cele…