Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, inaintea ședinței Biroului Permanent Național al PSD, ca nu a purtat masca de protecție atunci cand a luat cuvantul de la tribuna Parlamentului pentru ca are o deviație de sept care ii pune probleme. Conform unor surse participante la ședința, PSD…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, marți, la Antena 3, intr-un interviu exclusiv acordat lui Mihai Gadea, ca un guvern responsabil guverneaza pentru toata Romania, nu doar pentru partidul pe care il reprezinta. Acelai lucru l-a spus și despre președinte, care și el reprezinta toata Romania,…

- Marcel Ciolacu a lesinat in timpul conferintei in care prezenta programul PSD de relansare a economiei. VIDEO Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a leșinat, duminica, in timpul conferinței de presa susținute la sediul PSD din Kiseleff. In imagini se vede cum Marcel Ciolacu incepe sa respire greu, iar…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca PSD va vota “responsabil” privind prelungirea starii de urgența, joi, in Parlament. “Incompetența Guvernului in gestionarea crizei, dar și lipsa oricarui dialog pentru un plan de masuri economice și sociale ne pun sa alegem intre doua rele: sa…

- O asistenta medicala din Constanța, care a revenit pe 19 martie dintr-o vacanța petrecuta in Turcia, a murit, azi, de coronavirus. Conform datelor oficiale, femeia avea 54 de ani, revenise din Turcia pe data de 13/03/2020, confirmata pe data de 19/03/2020 in SCBI Constanța. Avea condiții medicale pre-existente…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, propune, in contextul pandemiei de SARS-COV-2 (noul tip de coronavirus), organizarea la ROMEXPO a celui mai mare si mai complex spital din Romania. “In acest complex expozitional se poate organiza, in conditii de siguranta, cel mai mare si mai complex spital…

- Daca nu ești in carantina sau izolat la domiciliu și ești nevoit sa ieși din casa, trebuie sa reduci la minimum riscul de expunere la noul tip de coronavirus. Izolarea sociala, igiena mainilor, folosirea de maști și manuși de protecție sunt esențiale, dar exista și alte metode de protecție, care odata…

- Președintele i-a numit in funcții, joi, pe noii șefi ai DNA, DIICOT și PG, propuși de ministrul Justiției Catalin Predoiu – Gabriela Scutea este noul procuror general al Romaniei, Giorgiana Hosu este procuror șef DIICOT, iar Crin Bologa este procuror șef al DNA. CSM a dat aviz negativ pentru Scutea…