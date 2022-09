Stiri pe aceeasi tema

- Ella Tina a avut parte de cel mai mare șoc. A dat nas in nas cu fostul iubit și cu cea cu care a inșelat-o. Și asta nu e tot! Intr-un interviu acordat pentru Antena Stars, aceasta a povestit cum a alat ca a fost tradata și de prietenele ei cele mai bune.

- Miercuri, 14 septembrie, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski s-a deplasat intr-o zona recent eliberata din estul Ucrainei si a declarat ca fortele armate ucrainene recuceresc din ce in ce mai mult teritoriu in urma retragerii rusilor, relateaza DPA și Agerpres . Volodimir Zelenski, a mers in regiunea…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Roxana Vașniuc a dezvaluit ca va face nunta cu alesul inimii ei in aceeași zi cu Armin Nicoarar și Claudia Puican. Ce detalii a oferit vedeta despre marele eveniment. Ce a marturisit despre inelul pe care l-a primit de la partenerul ei.

- Deși instanța nu i-a mai acceptat cererea de prelungire a ordinului de protecție, ca urmare a faptului ca nu ar fi in pericol și nu ar fi fost lovita sau amenințata de catre Nikos Papadopoulos, Adriana Bahmuțeanu a avut o reacție la Antena Stars. Ce marturisește in continuare vedeta despre cantarețul…

- Florin Tanase (27 de ani), capitanul celor de la FCSB, recunoaște ca a fost aproape de transferul la Dinamo pe vremea cand era junior, inainte sa faca pasul spre Academia lui Gica Hagi. Tanase putea fi protagonistul unui transfer la marea rivala Dinamo. Totul s-a petrecut pe vremea cand Tase era inca…

- Marius Elisei a postat in urma cu cateva zile pe rețelele de socializare un anunț și a marturisit ca aflat anumite lucruri in viața lui, iar postarea respectiva ne-a dus cu gandul la relația dintre el și vedeta. Partenerul de viața al Oanei Roman a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca fotografia…

- Iulia Salagean și Alex Bodi au luat-o pe drumuri separate cu mulți ani in urma, dar sunt in continuare foarte apropiați pentru fetița lor. Intr-un interviu pentru Antena Stars, fosta soție a afceristului a dezvaluit cum se pun de acord cu privire la educația fiicei lor.