Ce preț are șofranul în România și de unde îl poți cumpăra Șofranul este unul dintre cele mai apreciate alimente și se gasește sub forma de pudra. Cu toate astea, este bine sa alegi varianta firelor intregi sau chiar stigmatele intregi. Șofranul se gasește in puține zone din Romania. Unul dintre aceasta fiind Gorj. Insa, in forma de pudra il puteți gasi pe rafturile unor magazine. Șofranul conține antioxidanți care contribuie la reducerea riscului unor afecțiuni cronice și previn tulburari ale sistemului nervos. Este cultivat inca din antichitate. Iata ce preț are șofranul in Romania și de unde il poți cumpara. Ce preț are șofranul in Romania și de unde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

