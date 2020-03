Stiri pe aceeasi tema

- STARE DE URGENTA in Romania. "Trebuie sa știți ca starea de urgența nu poate fi introdusa decat pentru o perioada de timp limitata, de maximum 30 de zile. De asemenea, dupa decretarea starii de urgența, trebuie incuviințata masura de catre Parlament, in cel mult cinci zile. Odata cu decretarea starii…

- Președintele Klaus Iohannis (60 de ani) a declarat ca Romania va intra in stare de urgența incepand din 16 martie, din cauza epidemiei de coronavirus. Pana in acest moment, au fost confirmate oficial 109 persoane infectate in Romania, iar cifra este in curs de actualizare Potrivit Constitutiei Romaniei,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca de luni, 16 martie 2020, Romania se afla in stare de urgența. Ce inseamna asta, ce masuri se iau. Dupa 1989, o singura data a mai fost decretat așa ceva: in 1999, cand minerii se pregateau, din nou, sa atace cu batele Bucureștiul, in cea de-a V-a mineriada.

- In cazul Romaniei, decretarea „starii de urgenta” este reglementata, in primul rand, in Constitutie, la articolul 93, sub titlul „Masuri exceptionale”. Raed Arafat și ministrul de Interne, Marcel Vela, devin actori principali in gestionarea crizei, prin funcțiile pe care le au. Statul va avea puteri…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat sambata, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, ca decreteaza starea de urgența in Romania.„Felicitari noului guvern, le urez mult succes. Apreciez in mod deoseit votul care s-a dat aiz in Parlament. Azi s-a transmis un mesaj de unitate din Parlament.…

- Avocatul Poporului, dar și mai multe voci din randul politicienilor cer decretarea starii de urgența, in urma raspandirii infecțiilor cu coronavirus in Romania. In cazul impunerii acestei masuri excepționale, iți poți pierde anumite drepturi care sunt asigurate in mod normal de Consituție, anunța…

- Guvernul japonez a aprobat marti un proiect de masuri pentru 'stare de urgenta' care le permite autoritatile sa ceara izolarea si sa rechizitioneze cladiri pentru a le folosi ca spitale in vederea intaririi luptei impotriva epidemiei de coronavirus, cu cinci luni inainte de Jocurile Olimpice, relateaza…

- Guvernul spaniol a declarat marti "starea de urgenta climatica si de mediu" si s-a angajat pentru primele o suta de zile de mandat sa demareze actiuni precum trimiterea in Parlament a Legii privind Schimbarea Climatica si sa definitiveze masurile pentru a neutraliza emisiile de carbon pana in 2050,…