- Vedetele sunt mereu nevoite sa apeleze la diete, pentru ca trebuie sa arate mereu impecabil. Tentația mancarurilor este mare, așa ca și ele mai pierd lupta cu cantarul din cand in cand. Iata la ce diete apeleaza starurile de la Hollywood cand vor sa scape rapid de kilogramele in plus:

- Multe dintre vedetele de la Hollywood au adoptat diete care sa le ajute sa se mențina in forma, nu doar pentru a pierde kilogramele in plus. Este și cazul actriței Gwyneth Paltrow , care arata foarte bine chiar și dupa 45 de ani. Aceasta pune preț pe un stil de viața sanatos și urmeaza dieta macrobiotica. …

- Cum a slabit Adele 50 de kilograme Anul 2020 a adus schimbari majore in viața lui Adele. Artista nu doar ca a divorțat de soțul ei, dar a și slabit nu mai puțin de 50 de kilograme. La 31 de ani, Adele afișeaza acum o silueta de top model. In vreme ce unii o admira pentru noul look, alții spun ca arata…

- DIETA DE SLABIT 5 KG INTR-O SAPTAMANA este una dintre aceste diete de urgenta. Nu este recomandat sa fie tinuta mai mult de o data, maximum de doua ori pe an, intrucat este destul de restrictiva, iar tinuta pe termen lung poate produce carente de vitamine si de minerale in organism. Daca,…

- Gabriela Cristea, in varsta de 45 de ani, are o familie minunata, cu doi copii si o cariera de succes. Vedeta a reusit sa slabeasca si arata din ce in ce mai bine. Urmaritorii prezentatoarei TV au observat faptul ca aceasta a reusit sa scape de kilogramele acumultate pe perioada sarcinii si…

- Roxana Nemeș arata mai bine ca niciodata, dupa ce a slabit15 kilograme cu mult sport și o alimentație sanatoasa. Imaginile postate deaceasta pe contul de socializare a surprins pe toata lumea, mai ales ca transformareaeste spectaculoasa.Roxana Nemeș cantarea in urma cu patru ani, 75 de kilograme, iar…

- Dieteticienii tremura pentru posturile lor de munca. Oare noua metoda pentru slabire ii va lasa fara munca, pe mii dintre aceștia? Specialiștii remarcabili din domeniul nutriției nu au indoieli ca da. Impreuna cu formula naturala pentru slabit creata de profesorul roman, a intervenit mult așteptata…

- Majda Aboulumosha este un exemplu de așa da! Frumoasa prezentatoare tv le-a facut o surpriza fanelor de pe Instagram și le-a dezvaluit dieta cu care a reușit sa slabeasca 23 de kilograme. Care este secretul unui trup tras prin inel?