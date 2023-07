Ce preparate sofisticate vrea să mănânce Robbie Williams la București Vizita lui Robbie Williams la București nu implica doar pregatiri fabuloase privind concertul sau de pe 19 august, ci și o adevarata desfașurare de forțe pentru prepararea mancarilor solicitate de artist și echipa lui numeroasa. Echipa lui Robbie Williams a solicitat instalarea de coșuri de reciclare in zonele cheie ale locației, incurajand publicul sa contribuie la protecția mediului. In ceea ce privește meniul, acesta va include produse locale și organice, iar opțiunile vegetariene, vegane, fara gluten și paleo vor satisface toate preferințele culinare. Atenția pentru detalii se extinde și la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Robbie William va susține un concert la București, pe 19 august, in cadrul festivalului Summer in the City, desfașurat in perioada 18-19 august in Piața Constituției. Organizatorii evenimentului au transmis deja și care sunt cerințele artistului in ceea ce privește șederea lui in Romania. Robbie Williams…

