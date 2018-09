Stiri pe aceeasi tema

- Proiect inedit inițiat de Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana cu scopul promovarii bucatariei din vestul țarii. Astfel, in cadrul proiectului “La pas/ Slowing down” este organizat un concurs de rețete tradiționale din Banat intitulat “Gustul ca patrimoniu”, care se adreseaza publicului…

- O dieta sanatoasa si echilibrata este importanta pentru intarirea sistemului imunitar si prevenirea aparitiei diferitelor boli care provin dintr-un sistem imunitar slabit. Daca te simti slabit, obosit si sensibil la infectii, acesta este momentul pentru a-ti intari sistemul imunitar. Sistemul imunitar…

- Exista oameni care se plang ca au o... reacție alergica la apa. Organismul lor da semne de disconfort la contactul cu apa, dar intrebarea care se pune este: vorbim cu adevarat despre o reacție alergica la...

- Gogosarii in otet pot fi preparati foarte usor datorita unor retete simple, care nu necesita mult timp si prea multa iscusinta. Gogosari in otet – reteta 1. Ingrediente: 5 kilograme de gogosari, 5 litri de apa, 1 litru de otet, 2 linguri de ulei (optional), sare dupa gust, zahar dupa gust, boabe de…

- Guma de mestecat este privita de foarte multe persoane ca fiind un secret al siluetei suple. Mestecata la un anumit interval de timp, aceasta poate diminua apetitul alimentar, ceea ce înseamna o scadere în greutate mult mai rapida.

- Pandispan cu afine Mod de preparare Pandispan cu afineOuale se mixeaza bine cu zaharul si zaharul vanilat pana se albesc si isi dubleaza volumul. Se adauga apoi iaurtul si untul topit si racit. Se amesteca usor cu o spatula. Adaugam apoi faina amestecata cu praful de copt si omogenizam prin…

- Bogat in vitaminele din grupa B, mai ales B1, porumbul este un aliat in lupta impotriva stresului, a inimii si asupra productiei de globule rosii. Pe langa faptul ca are doar 97 de calorii la 100 de grame, contine carbohidrati care ajuta la energizarea corpului si, in acest fel, la impiedicarea procesului…

- Preferate sub forma de gustare intre mese, nucile caju pot fi consumate simple, in salate, smoothie-uri sau deserturi. Din ele se poate face lapte sau branza, tocmai bune pentru cei care tin regim vegetarian. Iata cum te ajuta la sanatate aceste fructe! Au grija de inima ta. Datorita continutului…