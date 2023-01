Angajații din instituțiile de stat vor primi, in acest an, tichete de vacanța in valoare tot de 1.450 de lei, aceeași suma ca și in anii trecuți. Voucherele de vacanța sunt valabile un an de la data emiterii și, potrivit legii, fiecare voucher trebuie sa aiba inscris emitentul și datele sale de identificare, valoarea nominala … Articolul Ce pot pați cei care primesc tichete de vacanța ce nu aparțin titularilor apare prima data in Opinia Buzau .