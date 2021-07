Ce post TV transmite meciul România-Noua Zeelandă, de la Jocurile Olimpice de la Tokyo Romania infrunta azi, de la 11:30, Noua Zeelanda. Meciul va putea fi urmarit in direct la TV pe Eurosport 2 și TVR 1 . „Tricolorii” au doar varianta victoriei pentru a se califica in „sferturile” competiției de fotbal de la Tokyo. Pentru „tricolori”, duelul Noua Zeelanda este decisiv in vederea calificarii in „sferturi”. Doar victoria o duce pe Romania mai departe, dintr-o grupa incinsa de-a dreptul, cu toate cele patru echipe avand trei puncte dupa primele doua meciuri. Mirel Radoi va trebui sa apeleze insa din nou la artificii de așezare, pentru ca problemele medicale și fizice din lot il preseaza. Boboc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

