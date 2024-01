Ce poate face opoziția în Rusia lui Putin în 2024 In timp ce coaliția globala a aliaților Ucrainei este in dezordine, opoziția rusa trebuie sa profite de aceasta ocazie pentru a lansa o contraofensiva interna. Opoziția rusa pare absenta dar nu e așa.Odata cu inceputul noului an, perspectivele razboiului din Ucraina par sumbre. Contraofensiva ucraineana nu a produs avansul major așteptat. Sancțiunile nu numai ca nu au reușit sa aduca o lovitura decisiva Rusiei , dar au determinat elitele sa se solidarizeze in jurul regimului. Vestul nu a reușit inca sa stabileasca o producție suficienta de armament pentru a susține Ucraina, iar atenția lumii s-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

