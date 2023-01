Ce poate ascunde durerea în piept şi când este o situaţie de urgenţă Durerea in piept aparuta brusc nu trebuie neglijata. Ea poate fi semnul unei afectiuni cardiace care necesita asistenta medicala de urgenta sau semnul ca este timpul sa mergi la un consult cardiologic. Cand anume trebuie sa ne prezentam de urgența la medic si care sunt cauzele posibile ale durerii in piept? Raspund specialistii Centrului Medical Speranta, clinica din Craiova dotata cu cel mai performant ecocardiograf 4D . Cand mergem de urgența la medic “Cand ne confruntam cu o durere centrala in piept sau disconfort care nu dispare, trebuie sa mergem de urgenta la medic. Disconfortul se poate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

