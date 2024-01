Stiri pe aceeasi tema

- Lora, in varsta de 41 de ani și Ionuț Ghenu formeaza un cuplu de 8 ani și vor ca anul viitor sa faca pasul cel mare, dupa ce au amanat acest moment de mai multe ori. Artista rupe tacerea și explica de ce nu a devenit pana acum mama.„Multa lume ma judeca fara sa ma cunoasca, fara sa stie multe lucruri.…

- Ana Baniciu și Edy Kovacs lucreaza intens la renovarea casei in care se vor muta in curand. Artista a primit locuinta veche de un secol, de la bunica ei, iar acum a publicat primele imagini.Ana a marturisit de mai multe ori ca proiectul este unul foarte complicat, fiind vorba despre o casa veche de…

- Adele confirma, in sfarșit, ca s-a casatorit cu Rich Paul și facand un anunț draguț in cadrul show-ului lui Alan Carr. Cantareața și agentul sportiv Rich au facut publica relația lor in 2021.Adele a confirmat casatoria cu Rich Paul in urma cu doar cateva zile. Se zvonea ca cei doi s-ar fi casatorit…

- Saveta Bogdan a trecut prin momente dificile chiar in timpul unui spectacol! Cantareața de muzica populara a fost lasata masca de gestul pe care l-a facut unul dintre fanii acesteia. Vezi și: Saveta Bogdan rupe tacerea dupa ce s-a zvonit ca are amant. Triunghi amoros sau relație cu nabadai?! Gestul…

- Lora și Ionuț Ghenu formeaza un cuplu de opt ani de zile. Cei doi nu sunt casatoriți, au vrut in repetate randuri sa faca marele pas, insa pandemia i-a impiedicat prima data, iar apoi razboiul din Ucraina. Acum, ei planifica sa faca nunta anul urmator. Lora, care a fost casatorita cu comediantul Dan…

- Irina Rimes și iubitul ei francez, David Goldcher, se pregatesc de nunta, dupa aproape 3 ani de relație Continue reading Irina Rimes și iubitul ei francez, David Goldcher, se pregatesc de nunta, dupa aproape 3 ani de relație at Tabu.

- Andreea Marin se mandrește mai mult ca niciodata cu partenerul ei de viața, Adrian Brancoveanu. Chiar daca fosta prezentatoare de televiziune a ales sa pastreze discretia in ceea ce privește relația lor, recent, ea a impartașit o poveste impresionanta.

- Otilia Bilionera și Bekir Ali, partenerul ei de viața, s-au casatorit recent in mare secret. Evenimentul a avut loc in Turcia, la scurt timp dupa ce afaceristul de doar 23 de ani a cerut-o de soție pe cantareața. In exclusivitate pentru Spynews.ro, artista face declarații despre marele pas, dar și despre…