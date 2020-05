Stiri pe aceeasi tema

- PMB testeaza gratuit 11.000 de bucuresteni, insa inscrierea presupune sa iti risti datele personale. „Lipsesc si cele mai rudimentare masuri de protectie a datelor si asta in contextul in care sunt transmise date cu caracter personal, cum ar fi numele si CNP-ul”, spune un expert consultat de Mediafax.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca oamenii care nu vor purta masca in spațiile inchise vor fi amendați. Cuantumul amenzilor va fi stabilit de catre Ministerul de Interne. Tataru, invitat la TVR, a dat exemplu pasagerii unui autoturism, care se afla la mai puțin de 1 metru distanța in interiorul…

- Un apel pentru voluntari pentru studiul vaccinului din Marea Britanie a fost lansat, marți seara, pe Twitter, de Departamentul de Boli Infecțioase din Imperial College London, transmit jurnaliștii BBC. Marea Britanie a anunțat ca finanțeaza cu peste 40 de milioane de lire sterline doua proiecte britanice…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a afirmat, duminica, la B1 TV ca exista 57 de punct de testare COVID-19 im Romania, dar ca exista numeroase motive pentru care pot aparea erori in cele aproximativ 4700 de rezultate zilnice. Jurnaliștii stiripesurse.ro au urmarit intevenția televizata a oficialului…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a declarat, la Digi24, ca, in Romania, va fi recoltata plasma de la pacienții vindecați de Covid-19 pentru a fi transferata altor persoane, aflate in stare critica. Tataru a precizat a spus ca Romania a primit o donație de trei aparate de plasmafereza, iar in prezent…

- Un biolog medical din Romania explica de ce unele teste de coronavirus afișeaza un rezultat pozitiv fals, dar și de ce nu poate fi crescuta capacitatea de testare in Romania. Adriana Dima, biolog medical din Brașov, confirma practic informațiile furnizate exclusiv pentru Sursa Zilei de șefa Laboratorului…

- Medicii militari au preluat, miercuri, conducerea spitalului județean din Deva, așa cum s-a intamplat la Suceava. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, ca Spitalul Județean ramane spital COVID, acolo fiind, in prezent, 111 pacienți, din care 85 sunt confirmați cu noul coronavirus. Pacienții…

- Dupa demisia ministrului sanatații, Victor Costache, din cauza anunțului privind testarea in masa in Capitala, autoritațile au anunțat in ce va consta și cum se va derula programul de testare pentru COVID-19. Un document obținut exclusiv de Medika TV dezvaluie ce se afla in spatele anunțului care l-a…