Ce planuri are FinTech-ul nemțesc Vivid în România, după ce a luat 100 de milioane de euro de la investitori Vivid este unul dintre startup-urile FinTech aparute in ultimii 3 ani, care se apropie cu pași repezi de statutul de unicorn - business tech evaluat la peste 1 miliard de dolari. Soluția dezvoltata este o aplicație de mobile banking prin care poți sa faci plați sau sa investeși la Bursa și in criptomonede. A intrat la finalul anului trecut in Romania, iar despre planurile pe care le are in țara noastra, wall-street.ro a vorbit cu Alexander Emeshev, unul dintre cofondatori. Vivid a fost fondat in 2019 de catre Artem Yamanov și Alexander Emeshev. Are in prezent peste 300 de angajați in… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

