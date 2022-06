Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul romanesc format din Simone Tempestini si Sergiu Itu a urcat pe locul al treilea in clasamentul general al Campionatului European de Raliuri, duminica, dupa etapa a patra a sezonului, Raliul Poloniei, fiind cea mai buna pozitie a unui pilot roman din istoria competitiei continentale, potrivit…

- ​Echipajul format din Simone Tempestini si Sergiu Itu a urcat pe locul al treilea in clasamentul general al Campionatului European de Raliuri, duminica, dupa etapa a patra a sezonului, Raliul Poloniei.

- Echipajele romanesti Simone Tempestini / Sergiu Itu si Norbert Maior / Francisca Maior iau startul, vineri seara, in a patra etapa din Campionatul European de Raliuri FIA ERC, care are loc in Polonia pe macadam.

- Romania va fi reprezentata de doua echipaje, Simone Tempestini / Sergiu Itu si Norbert Maior / Francica Maior, la a treia etapa din Campionatul European de raliuri FIA ERC, care are loc la finalul acestei saptamani, in Insulele Canare.

- Echipajul format din Simone Tempestini și Sergiu Itu, pe o mașina Porche 997, a caștigat, sambata, la Odorheiu Secuiesc, Raliul Harghitei, a doua etapa a Campionatului Național. Tempestini și Itu i-au devansat cu 1 minut 07 secunde și 5/10 pe Sebastian Barbu și Bogdan Iancu (Skoda Fabia Rally 2) și…

- Sixtuplul campion national absolut de raliuri, Simone Tempestini, a reusit cel mai bun rezultat al unui roman in epoca moderna a Campionatului European de raliuri, reusind sa incheie pe locul 4 in Azore, a doua etapa a competitiei continentale.

- Simone Tempestini, a reușit cel mai bun rezultat al unui roman in epoca moderna a Campionatului European de Raliuri, reușind sa incheie pe locul 4 in Azore, a doua etapa a competiției continentale. Clujeanul, care a facut echipaj cu pilotul Sergiu Itu pe un model Skoda Fabia Rally2 Evo, a avut o zi…

- Campionul national absolut de raliuri, Simone Tempestini, va lua startul in acest weekend in a doua etapa din Campionatul European de raliuri, organizata in Azore, si e determinat sa incheie in top dupa ce la runda inaugurala a abandonat pe ultimii kilometri.