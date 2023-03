Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Iliescu a dezvaluit ce pensie primește lunar de la statul roman. Intr-un interviu pentru playtech.ro , ea a și recunoscut ca nu o duce rau cu banii, nu se plange. Adriana Iliescu a aparut in presa inca din 2005, cand a devenit cunoscuta drept „cea mai batrana mama din Romania”. Avea 66 de ani…

- Calin Georgescu a fost ales, sambata, președinte al Partidului Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor (AAA) in cadrul Congresului, organizat la București. Expert internațional in dezvoltare durabila, cu o experiența de 17 ani in cadrul Organizației Națiunilor Unite, Georgescu a fost și raportor special…

- Adriana Iliescu, care are acum 84 de ani, a dezvaluit pentru Click ce obicei are la inceputul primaverii. Și ea și Eliza, fiica ei care e studenta, se rasfața, de obicei, cu ieșiri in oraș sau florile și dulciurile lor preferate. Adriana Iliescu, care a devenit cunoscuta in toata Romania dupa ce a nascut-o…

- Sambata, 25 februarie, au avut loc alegeri interne la PSD Pitești. Primarul Cristian Gentea, cel care conduce organizatia de 13 ani, a fost ales in unanimitate pentru un nou mandat in fruntea organizatiei municipale. PSD Pitești inseamna echipa, dezvoltare, daruire și oameni valoroși, iar sambata s-a…

- Eliza, fiica Adrianei Iliescu, este studenta la doua facultați din București și pare ca se descurca de minune cu invațatul. Fosta profesoara este mandra de fata ei și spune ca obișnuiește sa o ajute și in bucatarie. Dupa ce a terminat liceul ca șefa de promoție a absolvenților Colegiului Dimitrie Paciurea…

- Puterea care l-a adus candva la Bucuresti, continua sa-l tina in geam la Cotroceni de ani de zile pentru ca s-a dovedit cea mai buna alegere: nu deranjeaza pe nimeni, tace si semneaza. Si schiaza. Teoretic, Iohannis e cel mai puternic om din Romania. Ca presedinte, nu doar ca are in spate cel mai mare…

- Adriana Iliescu și fiica ei Eliza vor petrece sarbatorile acestea acasa, in București. Intr-un interviu pentru click.ro , fosta profesoara a dezvaluit ca a luat aceasta decizie deoarece nu au bani pentru a merge la munte sau in alta locație. Pregatirile pentru sarbatorile de iarna sunt in toi și in…

- Elena Merișoreanu, in varsta de 75 de ani, a mers in Anglia pentru a susține un concert, iar cand s-a intors, problemele la picior cu care se confrunta de mai mult timp s-au agravat. Artista de muzica populara a luat o decizie importanta cu privire la cariera muzicala.„Abia mai stau in picioare. Sunt…