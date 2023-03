Stiri pe aceeasi tema

- Nina Hariton este prima femeie din istoria emisiunii „Chefi la cuțite” care a reușit sa obțina trei cuțite de aur. La scurt timp dupa ce ediția de aseara s-a incheiat, concurenta a facut public un mesaj pe rețelele de socializare, marturisind ca i-au fost indeplinite doua mari dorințe. Iata despre ce…

- In prima ediție din noul sezon „Chefi la cuțite”, Gina Pistol a fost protagonista unui moment emoționat. Prezentatoarea show-ului a izbucnit in lacrimi cand a ascultat povestea unei concurente și a iubitului ei aflat in scaun cu rotile. Gina Pistol, care se retrage din televiziune dupa 7 ani colaborare…

- Sezonul 11 al celui mai urmarit show culinar din Romania, Chefi la cuțite, incepe in aceasta seara la Antena 1, de la ora 20:30, cu prima lupta pentru amuleta care are noi reguli: alaturi de Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, in arena culinara intra un al patrulea Chef, care va…

- Ediția America Express difuzata de Antena 1 și in AntenaPLAY pe 23 martie a culminat cu dezvaluirea finaliștilor acestui sezon. Comedianții Bordea și Cortea și cele doua membre ale trupei Andre, Andreea Balan și Andreea Antonescu, se lupta pentru marele premiu, in finala difuzata pe 26 martie, de la…

- Dupa o colaborare de 7 ani cu postul TV Antena 1, timp in care a fost prezentatoarea emisiunilor de succes Chefi la cuțite și Asia Express, Gina Pistol a decis ca a sosit momentul unei pauze in activitatea profesionala, pentru a-și putea dedica mai mult timp familiei, in special creșterii fiicei sale,…

- Scriitorul Radu Paraschivescu, cunoscut si ca analist sportiv, a declarat la Prima TV ca primarul orasului Voluntari, Florentin Pandele, i-a oferit functia de manager al echipei de fotbal din localitate, dar a refuzat oferta. „Mi s-a propus o functie la un club sportiv. E vorba de FC Voluntari”, a spus…

- Presedintele rus Vladimir Putin doreste ca rezilierea tratatelor cu Consiliul Europei sa fie consacrata prin lege. Sunt vizate, printre altele, Conventia Europeana a Drepturilor Omului, Conventia Europeana pentru Reprimarea Terorismului si Carta Sociala Europeana. Acesta este rezultatul unui proiect…

- Telespectatorii de la Antena 1 s-au bucurat de prima ediție de la America Express - Drumul Aurului. Concurenții au avut parte de provocari, dar și tensiuni in efectuarea misiunilor. Ovidiu Buta a fost cel care a facut o dezvaluire neașteptata in competiție, asta dupa ce e concurentul a repetat in nenumarate…