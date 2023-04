Ce pedeapsă a primit preotul care s-a filmat în ipostaze indecente în Joia Mare In Joia Mare, un preot calugar de la Manastirea ”Acoperamantul Maicii Domnului” din Florești, s-ar fi filmat in ipostaze indecente. Filmulețul indecent ar fi fost incarcat pe un grup de dating destinat celor cu inclinații gay. Cazul preotului a fost scos la iveala de catre jurnaliștii din presa locala. ”In sfanta zi de Joia Mare din Saptamana Patimilor, cu ce credeți ca se ocupa ierodiaconul Chiriac? Se filma singur in pat frecandu-și “lumanarea” și ridicand sexy din sprancene mandru de ea. Apoi a trimis-o pe Grindr, aplicația de agațat a gay-ilor din intreaga lume, acolo unde avea o conversație… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

