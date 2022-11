In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Adriana Bahmuțeanu a marturisit ce parere are despre tanara in varsta de 25 de ani care susține ca este fiica logodnicului ei, George Reativan. Vedeta susține ca o va susține pe tanara și o va ajuta, cu toate ca ea nu are nicio legatura cu aceasta. Iata ce dezvaluiri a facut!