De cand l-a adus pe lume pe Prințul Louis, Ducesa de Cambridge a fost vazuta de puține ori in public, fiind in concediu de maternitate. Astazi, insa, Kate a reaparut in public, avand loc creștinarea mezinului ei. Cum a decurs totul? Fara cusur! Kate, mai fericita ca oricand! La puțin timp dupa ora 16:00 a Marii Britanii, ora la care a inceput botezul regal, Kate a aparut, alaturi de familia ei, la Capela St. James. Stilata, fericita și foarte relaxata, Ducesa de Cambridge a dat o noua lecție de rafinament. Ea a ales sa poarte, din nou, o creație Alexander McQueen, așa cum s-a intamplat și-n cazul…