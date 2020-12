Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin nu dezvaluie des lucruri din intimitatea sa cand vine vorba despre singura sa fiica, dar nici cand e vorba despre relația pe care o are. Cu toate ca e o fire discreta, Zana a surprins pe toata lumea cu detalii despre adolescența Violetei și dorințele sale de la 13 ani. Ce dorințe are […]…

- Deși o vedem mereu cu zambetul pe buze și plina de energie, Tily Niculae trece acum prin momente dificile. Fiica actriței, Sofia, a fost operata de urgența, din cauza unei probleme la ochi. Vedeta nu s-a putut abține și a izbucnit in lacrimi pe rețelele de socializare! Este a patra intervenție prin…

- Andreea Balan pare sa iși revina ușor dar sigur dupadivorțul de George Burcea. Recent, pentru a o ajuta-o psihic, dar și pentru caa vrut mereu sa arate impecabil in fața fanilor, artista a apelat la catevatrucuri de infrumusețare. Vedeta de 36 de ani și-a marit buzele și a decis saiși schimbe forma…

- Carmen de la Salciua a ajuns ținta criticilor! Vedeta a fost judecata aspru de catre internauți, dupa ce și-a facut mai multe operații estetice la nivelul feței. Iata care a fost replica artistei!

- In urma cu cateva ore, Oana Roman le-a transmis internauților ca a ajuns cu fiica ei la medic. Ba mai mult, vedeta le-a impartașit fanilor cateva imagini din cadrul clinicii, dezvaluindu-le și motivul pentru care au apelat la doctor.

- Vedeta PRO TV, Cabral, are de ce sa fie mandru. Fiica sa cea mare, Inoke Ibacka a implinit zilele trecute 18 ani și s-a transformat intr-o tanara frumoasa, moștenind cele mai frumoase trasaturi de la ambii parinții. Fiica lui Cabral, Inoke a facut 18 ani. Omul de televiziune i-a transmis un mesaj emoționant…

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste de la noi, insa iata ca pana acum vedeta nu a apelat la ajutorul medicilor pentru operații estetice. Vedeta nu și-a facut nicio intervenție, insa nu spune NU pe viitor!

- Andreea Banica este și o mamica devotata. Din cauza pandemiei creata de virusul ucigaș la noi in țara, se teme pentru familia ei, dar mai ales pentru copii, motiv pentru care a decis sa nu o lase pe Sofia sa mearga fizic la școala. "Am decis sa nu imi trimit printesa la scoala in sistemul…