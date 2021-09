Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta dimineața pe raza comunei Poiana Stampei, unde un autotren a lovit un un microbuz de transport persoane. Potrivit ISU Suceava, s-au inregistrat cinci victime, toate din microbuz, dintre care doua au ramas incarcerate. ”Persoanele implicate in accident,…

- Administrația Complexului Energetic Oltenia a comandat un sondaj in mai multe unitați reprezentative din cadrul companiei. Este vorba de sucursale electrocentrale, dar și și carierele miniere care iși vor continua activitatea in urmatorii ani. Potrivit lui Ion Rușeț, consilier in cadrul Complexului…

- Compania de Drumuri a semnat, astazi, contractul pentru proiectarea si executia ultimului lot al Drumului Expres Craiova – Pitesti, a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook. Semnarea contractului a fost posibila... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Conducerea Consiliului Județean Gorj a aflat de la Ministerul Energiei ca Planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia(CEO) este confidențial. Șefii Consiliului Județean au estimat in Planul de Tranziție Justa realizat pentru județul Gorj ca Planul de restructurare și decarbonare al Complexului…

- Complexul Energetic Oltenia va apela la serviciile unei firme de consultanța in vederea selecției de investitori pentru noile proiecte. Astfel, au fost alocate fonduri in vederea achiziției de servicii de consultanța și asistența juridica, financiara și fiscala la tranzacție in vederea organizarii procesului…

- Acționarii Complexului Energetic Oltenia se vor reuni in cadrul unei ședințe in prima decada a lunii viitoare pentru a aproba inființarea unor societați de tipul parteneriat public-privat pentru construirea grupurilor pe gaze naturale. Dupa cum se cunoaște, companiile poluatoare nu pot construi direct…

- Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia(CEO) intra in paine cu noile mandate, incepand cu data de 20 iunie. Acționarii Complexului Energetic Oltenia au decis sa mențina in funcție actualul Consiliul de Supraveghere. In plus, a fost completat forul de conducere al Complexului Energetic…

- Camera de Comerț și Industrie Brașov anunța lansarea in consultare publica a procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat instituita prin Ordonanta de urgenta nr. 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, alimentatiei…