CE Oltenia a rămas fără cărbune! Situația va fi dramatică dacă vine gerul Producatorul de carbune CE Oltenia a ramas fara carbune dupa ce a fost sistat transportul minerilor catre punctele de lucru. Centrala termoelectrica de la Rovinari , a doua ca putere din țara, funcționeaza in aceste zine doar cu un singur grup energetic, blocul 4. Grupurile 3 și 6 stau inchise nu pentru ca nu pot funcționa ci pentru ca nu exista carbunee. Dupa accidentru care s-a soldat cu moartea a trei mineri și ranirea altor 11, a fost sistat transportul ortacilor catre punctele de lucru. Astfel producția de carbune are de suferit. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Constantin Ștefan,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre parlamentarii de Gorj a depus amendamente pentru modificarea Ordonanței de Urgența 175 din 2022, care modifica legea 334/2022 privind decarbonarea sistemului energetic național. Actul normativ stipuleaza calendarul de inchidere a grupurilor energetice pe baza de carbune de la Complexul Energetic…

- Reprezentanții Federației Naționale a Muncii (FNM) contesta Planul de restructurare și decarbonare al Complexului Energetic Oltenia și noile investiții anunțate inca de anul trecut. Este vorba de construirea, in cadrul unor societați mixte, a 8 parcuri fotovoltaice și a doua grupuri energetice pe baza…

- Complexul Energetic Oltenia a ajuns la inceput de an la o producție de numai 600 de MWh. Media este una sub nivelul ultimilor ani. De vina sunt și temperaturile de primavara de afara și inceputul de an neobișnuit de cald. Cel puțin in Europa ar putea fi cel mai cald inceput de an din istoria masuratorilor…

- The government approved, in Wednesday's sitting, the postponement until October 1, 2023 of the closure of the 660 MW lignite-based energy groups Rovinari 3 and Turceni 7 and their related mining operations, belonging to the Oltenia S. A. Energy Compound (CEO), in order not to endanger the proper…

- Guvernul vrea sa amane cu un an inchiderea grupurilor energetice care funcționeaza pe lignit de la Rovinari și Turceni din cadrul Complexului Energetic Oltenia, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Grupul de la Rovinari va fi astfel mentinut potential in functiune, insa nu poate produce efectiv pana in septembrie 2023, intrucat lucrarile de reabilitare a acestuia au fost prelungite cu peste 1 an de zile, din cauza faptului ca furnizorul de echipamente nu si-a respectat obligatiile contractuale…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) funcționeaza la aceasta ora cu 5 grupuri energetice din 7. Produce in jur de 20% din energia electrica din Romania. Sunt in funcțiune doua blocuri energetice la Sucursala Electrocentrale de la Rovinari, doua la Termocentrala de la Turceni și unul la Sucursala Electrocentrale…

- Termocentralele pe baza de carbune au urcat joi pe primul in clasamentul național al producatorilor. Astfel, grupurile pe baza de carbune, din care 90% sunt deținute de Complexul Energetic Oltenia, asigura aproape 24% din total, respectiv peste 1.600 de MWh. 23,84% Carbune – 1632 MW23,09% Hidro – 1581…