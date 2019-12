Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a spus ca, in 2017, a trebuit sa isi "apere tara", trimitand mailuri, ca europarlamentar, pentru a arata ca Romania nu este "cum o acuza unii".

- Grupul BMW a anuntat o crestere de 11,5% al profitului net in al treilea trimestru, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 1,546 miliarde euro, pe fondul avansului livrarilor, relateaza News.ro.Citește și: Romania este codașa Europei in privința digitalizarii administrației publice…

- In trimestrul al treilea, productia de hidrocarburi a insumat 8,06 milioane boe, in scadere cu 2,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, scrie scrie Agerpres. Productia de gaz metan extras brut a fost in perioada ianuarie-septembrie 2019 de 25,39 milioane boe (plus 0,7%), iar in trimestrul…

- "Inca asteptam licitatia pentru spectrul 5G... Va risca Europa si, implicit, Romania sa ramana in urma celorlalte regiuni care sunt mult mai dezvoltate din punct de vedere al tehnologiei 5G? Sunt unii care considera ca nu este momentul oportun pentru 5G, ca tehnologia nu este matura, ca este prea…

- Președintele Klaus Iohannis a participat, luni, la deschiderea anul universitar la la Universitatea ”Babeș-Bolyai”. Președintele a subliniat in discursul sau ca, la noi, tinerilor nu li se ofera inca suficiente oportunitați pentru a-și construi cariere de succes in țara.

- BUCUREȘTI. Primul a avut loc joi, 26 septembrie, in Sala de concerte a Radiodifuziunii Romane, sub genericul „Ziaristul roman – promotor al Marii Uniri. Sarbatorirea a 100 de ani de jurnalism profesionist in Romania (1919-2019)”. Au fost invitate oficialitați ale statului roman, reprezentanți ai celor…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) cere un raspns urgent din partea autoritaților, pentru prelungirea perioadei acordate pentru obținerea acreditarii celor care practica ridesharing. Parlamentari si guvernanti au demonstrat ca fac absolut orice este nevoie…