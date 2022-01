Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui sondaj de opinie publica prezentat luni, maghiarii din Transilvania sunt mai putin sceptici fata de vaccinarea impotriva coronavirusului, decat media nationala, in schimb in randul secuilor scepticismul depaseste media pe tara. Sondajul de opinie a fost efectuat telefonic pe un esantion…

- De Sfantul Nicolae primii 20 de copii inscriși in programul nostru au primit bursele in conturile lor. BURSELE ROMANI PENTRU ROMANI: un program destinat elevilor din unitațile de invațamant cu predare in limba romana din Covasna, Harghita, Mureș, Bacau (zona Ghimeș-Faget) si Satu Mare. Daruim 500 de…

- In sanul Poporului Roman s-au iscat framantari, nesomn și furie, de la o vreme incoace și nu trebuie sa fi sociolog ca sa observi, sa simți și sa ințelegi impasul, este suficient sa ai un pic de empatie… Ca respectivele framantari au devenit manifeste incepand din vara, iulie –august, cand s-au intamplat…

- Doar 10% dintre maghiarii din Transilvania considera ca patria lor este Romania, si numai 5%, ca Romania este locul lor natal, conform unui sondaj realizat de Transylvania Inquiry si Institutul Balvanyos.

- In fiecare an, pe 8 noiembrie, creștenii ii sarbatoresc pe sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Iata superstiții și tradiții mai puțin știute in ziua sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Sarbatoarea Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavril de pe 8 noiembrie vine cu o serie intreaga de traditii si superstitii…

- Partidul Popular Crestin Democrat (KDNP) din Ungaria, aflat la guvernare alaturi de Fidesz, precum si LMP (Politica altfel, liberal-ecologist), din opozitie, au marcat duminica Ziua autonomiei secuiesti, transmite MTI, potrivit Agerpres. Potrivit liderului grupului KDNP, Istvan Simicsko, pentru…

- Ungaria ajuta Romania! Trimite 40 de ventilatoare, 1.650 masti de ventilație non-invaziva si 3.000 de cutii de Favipiravir. Ungaria trimite 40 de ventilatoare, 1.650 masti de ventilatie noninvaziva si 3.000 de cutii de Favipiravir catre 20 de spitale din Romania pentru a ajuta aceasta tara sa gestioneze…

- Ungaria trimite 40 de ventilatoare, 1.650 masti de ventilatie noninvaziva si 3.000 de cutii de Favipiravir catre 20 de spitale din Romania. Anunțul a fost facut de ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza MTI. Majoritatea spitalelor de destinatie sunt situate in Transilvania. „Avand in…