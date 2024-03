Ce nu trebuie sa faci niciodată când 2 martie pică într-o zi de sâmbătă Pe 2 martie nu este tarziu sa primiți sau sa oferiți marțișoare. Este bine sa faceți acest gest, mai ales daca n-ați apucat sa le oferiți pe 1 martie.Insa, pentru ca aceasta zi este sambara, anul acesta, trebuie sa avem grija la mai multe lucruri. Conform tradiției populare, raiul numai sambata e deschis și atunci sufletele intra. Sambata dimineața, pe la rasaritul soarelui, cand prind cucoșii a canta, raiul se deschide și sufletele intra, iar iadul se inchide, caci dracii nu pot suferi sa auda cucoșii cantand. Iadul numai cat sambata și duminica e inchis. Sambata sa nu zici nimanui, vazandu-l… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Micul-dejun este cea mai importanta masa a zilei. Astfel, alimentele pe care le consumam in aceasta parte a zilei au un impact major asupra funcționarii organismului uman. Iata regulile de care trebuie sa ții cont pentru a avea parte de aportul zilnic de calorii și nutrienți!

- Un incendiu puternic a izbucnit marți dimineața la Ferma Dacilor din comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani, autoritatile activand Planul Rosu de Interventie, conform Agerpres.In urma incendiului 6 persoane și-au pierdut viața și alte 3 sunt date in continuare disparute. Șeful ANPC, Horia…

- La data de 23 decembrie in jurul orei 04:35, un tanar in varsta de 20 ani din satul Gura Solcii- Granicești in timp ce conducea autoturismul pe DN17, din direcția Șcheia catre Stroiești, a intrat in coliziune cu un podeț situat pe sensul opus al direcției sale de deplasare. In urma evenimentului rutier…

- Un accident matinal a avut loc astazi in capitala. Doi șoferi s-au lovit la intersecția strazilor Armeneasca și Alessandro Bernardazzi. Imaginile au fost expediate la adresa redacției UNIMEDIA.

- Noapte de coșmar pentru cei aproximativ 100 de pasageri ai cursei Wizz Air de la Bergamo catre Craiova, care s-au trezit debarcați in aeroportul din Sibiu, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Aici, au stat in frig cateva ore și nimeni nu le-a oferit nici macar un ceai, deși erau cateva familii…

- Se pare ca tradițiile au ajuns prea departe. Așa ca unii gospodari care s-au trezit fara porți in dimineața Sfintului Andrei și care nu le-au putut gasi de sine statator, au apelat dupa ajutorul polițiștilor, scrie presa din regiune. Astfel, oamenii legii din nordul țarii au recepționat mai multe cereri:…

- Aseara am primit o veste extrem de buna, de la Aurel. Reporterii Acces Direct au produs aceasta intalnire, intre Aurel și fratele lui, Mircea. Aurel și frații sai se afla in razboi de ani de zile pentru casa parinteasca. Dimineața s-a intamplat ceva. Iata ce a urmat in urma intalnirii dintre cei doi…