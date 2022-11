Ce nu știați despre Mănăstirea Tismana (VIDEO) Manastirea Tismana se afla la 36 de kilometri de orasul Targu-Jiu, resedinta judetului Gorj, in orasul Tismana, la poalele muntilor Valcan si Godeanu, pe dealul Starminei. Este vorba despre cel mai vechi asezamant monahal din Tara Romaneasca. Ce nu știați despre Manastirea Tismana? Manastirea Tismana a avut un rol esential in pastrarea credintei ortodoxe de-a lungul a peste 600 de ani. Manastirea Tismana, cu hramul Adormirea Maicii Domnului care se praznuieste pe 15 august, este una dintre cele mai importante vetre de cultura veche romaneasca, un muzeu al valorilor inestimabile ale trecutului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

