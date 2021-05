Ce nu mai vrea să facă Amna, niciodată: „Nu-mi mai trebuie. Sunt traumatizată” Amna a trecut prin clipe dificile, atat la Survivor, cat și la intoarcerea in țara. Vedeta s-a confruntat cu probleme de sanatate și a ramas cu sechele dupa ce a avut covid-19. Ce nu mai vrea sa faca Amna, niciodata Acum, ea s-a destanuit și a vorbit despre mariajul nereușit prin care a trecut și […] The post Ce nu mai vrea sa faca Amna, niciodata: „Nu-mi mai trebuie. Sunt traumatizata” appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ruby nu a fost niciodata plinuța, insa avea forme și asta se observa la fiecare apariție. De data asta, artista a slabit mai mult ca niciodata și le-a aratat asta fanilor de pe contul de socializare. Vedeta a recunoscut ca nu a aratat niciodata așa. „Schiloada, nu mai am nici fund, nici nimic. N-am…

- Zanni este unul dintre personajele controversate de la Survivor. El a ajuns in atenția publicului datorita lui Alex Velea, care l-a luat in Golden Boy Society și l-a ajutat sa inregistreze mai multe piese. Ca sa iși creeze o imagine și sa devina un produs, Zanni a participat la Chefi la Cuțite, acolo…

- Andreea Antonescu este o femeie libera, insa in acte ea este casatorita cu Traian Șpak, cel alaturi de care are o fetița. Vedeta a plecat la Survivor, in Republica Dominicana, fiind casatorita. Andreea Antonescu nu poate sa divorțeze de Traian Șpak Deși nu mai are o relație cu Traian Șpak de aproximativ…

- Andreea Antonescu trece prin clipe dificile la Survivor Romania. Frumoasa artista are probleme de sanatate, dar tot nu renunța la competiție. Ce a declarat mama cantareței din trupa Andre despre condiția fiicei sale. Ce probleme de sanatate are Andreea Antonescu Andreea Antonescu a intrat in competiția…

- In aceste momente, Catalin Moroșanu dovedește țarii intregi cu cata tarie poate razbi in cea mai dura competiție sportiva din Romania, de unde spera sa iasa cu capul sus. Drumul poate ca a fost mai greu decat s-a așteptat, dar sigur primește din Univers incurajarile celor de acasa pentru a continua…

- Liviu Varciu a ramas fara permis de conducere la Buzau. Vedeta de televiziune a fost surprinsa de radar conducand cu 107 m/h in localitate, motiv pentru care s-a ales cu permisul suspendat pentru 90 de zile dar și cu o amenda consistenta. Polițiștii rutieri din Buzau i-au reținut permisul de conducere…

- Chef Sorin Bontea recunoaște ca s-a maturizat mai tarziu decat ar fi trebuit și iși aduce aminte cu drag de pațaniile din tinerețe cu care o enerva la culme pe soția lui. Vedeta obișnuia sa piarda nopțile cu baieții, chiar de cand termina programul la munca.