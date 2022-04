Ce nu este bine să faci în a treia zi de Paște: Vei avea ghinion tot anul In calendarul creștin ortodox, pe data de 26 aprilie 2022 este din nou sarbatoare cu cruce roșie. Iata ce e bine sa faci in a treia zi de Paște pentru a avea noroc, dar și ce este complet interzis. A treia zi de Paște mai este cunoscuta și sub denumirea de Marțea Alba. In anul 2022, sarbatoarea pica in calendarul creștin ortodox pe data de 26 aprilie, avand in vedere ca Paștele Ortodox a fost sarbatorit pe data de 24 aprilie. Pe 26 aprilie 2022, creștinii ortodocși sarbatoresc a treia zi de Paște. In calendarul creștin ortodox, aceasta este sarbatoarea luminii și a bucuriei, motiv pentru care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- In aceasta zi nu este bine ca femeile și barbații sa isi tunda parul. Se spune ca cei care fac acest lucru risca sa pice prada farmecelor.Astazi credincioșii trebuie sa țina post pentru a fi feriți de rele, de boli și de suparari. Nu ai voie sa speli, sa calci sau sa faci curat.

