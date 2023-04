Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii ortodocși de stil vechi sarbatoresc astazi Sfinții 40 de Mucenici. Aceștia au fost toți ostași in armata romana, intr-o vreme cand credința creștina era considerata pagubitoare pentru bunul mers al lumii, și care au fost executați pentru ca au ales creștinismul.

- „Macinicii” sau „sfintisorii” se impart impreuna cu 40 de pahare de vin pentru sufletele raposatilor si sporul casei. Odinioara, cea mai importanta activitate ce debuta fie si simbolic la 9 martie, era „Pornitul plugului”, un an nou al agricultorilor. Aceasta zi era serbata și de toți oamenii care nu…

- Ziua de 9 Martie este o data importanta in calendarul ortodox, fiind marcata cu cruce roșie. Sarbatoarea ii praznuiește pe Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Afla din randurile de mai jos cine au fost aceștia, dar și ce tradiții și superstiții se respecta in aceasta zi.

- Ii vedem in carți, in vitralii sau zburand pe cer in picturile renascentiste și chiar decorand curțile oamenilor ca fantani in miniatura. Ingerii sunt peste tot unde ne uitam – pana in punctul in care, pentru unii, și-au pierdut orice semnificație religioasa și sunt in schimb un simbol generic al paradisului.…

- Paștele catolic 2023 pica in acest an la inceputul lunii aprilie, la o data diferita de Paștele ortodox. Paștele este considerat cea mai importanta sarbatoare a creștinatații, care comemoreaza Invierea lui Iisus Hristos, și pentru care enoriașii se pregatesc in fiecare an așa cum se cuvin

- Pe 2 februarie, la 40 de zile de la nașterea lui Iisus Hristos, este praznuita Intampinarea Domnului sau Stretenia. Sarbatoarea a fost celebrata pentru prima data la Roma, de papa Gelasiu, in anul 494. La sarbatoarea de azi, copiii sunt unși cu grasime pentru ca se crede ca astfel puterea acestui animal…

- Sarbatoare cu cruce neagra in calendarul ortodox pentru crestini, de Sfantul Antonie cel Mare, ocrotitorul orfanilor si a oamenilor saraci. Sfantul Antonie cel Mare a trait in secolul al III- lea, in satul Coma din Egiptul de Mijloc. Acesta provenea dintr-o familie de tarani instariti si credinciosi.…