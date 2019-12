Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de investigare a criminalitatii economice au demarat o actiune de verificare, la nivel national, a modalitatii in care sunt eliberate fisele medicale pentru obtinerea preschimbarea permisului auto, permisului de port arma, atestatelor profesionale, obtinerea ajutorului social, realizarea…

- Polițiștii din Capitala au descins, miercuri dupa amiaza, la Spitalul Județean Ilfov, acolo unde in urma cu cateva luni a fost descoperit ca un medic fals, care lucra de zece ani. Perchezițiile au fost facute intr-un dosar de frauda informatica, delapidare si fals intelectual in care angajati ai unitatii…

- Astazi, 26 noiembrie 2019, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un barbat de 35 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru conducere cu permisul suspendat. Barbatul a fost oprit de polițiști, pe raza localitații Limba, comuna…

- Senatorul PNL, Costel Soptica a ramas fara permisul de conducere, deoarece a fost prins conducand cu 105km/h in localitate. Parlamentarul a refuzat sa prezinte documentele si nu a semnat procesul verbal intocmit de oamenii legii, informeaza Mediafax . Masina a fost surprinsa, sambata, de aparatul radar…

- Ieri, 12 noiembrie 2019, in jurul orei 10.30, polițiștii rutieri din Campeni l-au depistat pe un tanar de 20 de ani, din comuna Ciuruleasa, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, avand permisul de conducere suspendat. Fața de tanar, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- Miercuri, intre orele 09.00 si 13.00, politistii din municipiul Sighetu Marmatiei au desfasurat o actiune de supraveghere si control a traficului rutier, in vederea sanctionarii participantilor la trafic care nu respecta normele rutiere. Au fost controlate 134 de autovehicule, dar vizati au fost si…

- ACȚIUNE IPJ PENTRU CREȘTEREA SIGURANȚEI TRAFICULUI RUTIER! •16 permise de conducere au fost reținute duminica, 27 octombrie, in doar 2 ore, de catre polițiștii Serviciului Rutier, pentru depașirea limitei legale de viteza. In acest week-end, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Controalele pentru sindromul de apnee in somn sunt facute acum doar pe baza raspunsurilor date de soferi. Politistii spun ca anul trecut au fost 190 de accidente provocate de cei care au adormit la volan. 227 de oameni au fost raniti si 67 au murit. Testul pneumologic este obligatoriu deocamdata doar…