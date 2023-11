Ce ne ”spun” unghiile cu striații despre starea de sănătate Aspectul unghiilor poate reprezenta un indicator al starii de sanatate. Astfel, unghiile cu striații verticale sau orizontale pot fi, uneori, semnul unei afecțiuni sau al unei carențe de vitamine. Suprafața unghiei poate avea in mod natural striații verticale. Dar, uneori, aceste striații sunt accentuate, in relief, sub forma unor creste, conferind unghiei un aspect neregulat. Striațiile se pot forma la o unghie sau la mai multe de la maini, dar și de la picioare. Cauze naturale și benigne Sunt persoane care in mod natural au unghii cu striații. In acest caz nu e loc de ingrijorare, deoarece nu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

