In ultimele zile, autoritatile au emis mai multe mesaje RO-ALERT din cauza vremii capricioase. Ministrul de Interne Lucian Bode a declarat miercuri, 15 iunie, la Parlament, intrebat despre aceste SMS-uri trimise cu intarziere, ca „exista o procedura foarte clara”. Bode a zis ca a avut loc o sedinta la Ministerul de Interne in care secretarul […] The post Ce ne SPERIE mai mult: vremea sau mesajele RO-ALERT agramate și intarziate? Lucian Bode le explica first appeared on Ziarul National .