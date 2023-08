Ce ne prezic astrele: horoscopul lunii septembrie 2023 Ne așteptam la o luna septembrie relativ calma, deși nu fara surprize in prima jumatate a lunii. Evenimentele se dezvolta destul de lent, așa ca exista posibilitatea de a ne pregati, de a ne obișnui cu ceea ce se intampla in țara și in lume. Oamenii sunt mai ingrijorați de disconfortul din viața de zi cu zi, se pot ingrijora mai des de problemele de sanatate. La inceputul lunii septembrie, este posibil sa existe derapaje serioase in punerea in aplicare a planurilor, poate ca cineva va incerca in mod deliberat sa intervina, sa inșele, sa ia ceva. Acest fond energetic din perioada 1 – 5 septembrie… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

