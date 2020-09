Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii au oferit amanunte despre jaful care a avut loc, marți dimineața, in orașul Otopeni, județul Ilfov, cand doua bancomate ale unei banci au fost aruncate in aer. Poliția cauta trei suspecți."Suspecții aveau fețele acoperite cu maști folosite pentru uz medical", a declarat șeful Direcției…

- Unul din cele mai importante locuri de pelerinaj pentru creștinii ortodoxi romani este Manastirea Prislop. Aici se gasește și locul de odihna a celui cunoscut sub numele de Arsenie Boca. Arsenie Boca, un simbol a creștinatații și opresiunii Pe 28 noiembrie 1989 Arsenie Boca se stingea din viața. Locul…

- Aproape 5.000 de oameni au fost la Prislop, in acest sfarșit de saptamana, pentru a vizita manastirea si pentru a se ruga la mormantul parintelui Arsenie Boca, scrie Adevarul. Duminica nu a fost mai fost traficul din vara. Dar cu toate astea, s-au format cozi de peste un kilometru de autoturisme parcate.…

- Mihai Edu, presedintele Partidului Oamenilor Credinciosi (POC), anunta pe Facebook ca organizeaza excursii la Prislop, la mormanutul lui Arsenie Boca, pentru cei care doresc sa se vindece de coronavirus. „A aparut stirea in societate ca cine merge la Prislop, parintele Arsenei Boca scapa de Covid-19.…

- Marcel Toader a implinit aproape un an de zile de cand a decedat, astfel ca familia i-a organizat așa cum sunt obiceiurile pomana de un an. Fostul om de afaceri a fost pomenit la mormant, iar apoi la un restaurant, de cei apropiați lui. Ce a aparut la mormantul lui Marcel Toader. Oamenii ai izbucnit…

- EMOȚII… La Manastirea Prislop, lacașul care aduna mii și mii de romani, veniți sa se inchine acolo unde inca se simt urmele parintelui Arsenie Boca, va sluji maine, 19 iulie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Ignatie! Pentru vasluienii creștini ortodocși, care știu bine ca in curtea Manastirii Prislop…

- EMOȚII… La Manastirea Prislop, lacașul care aduna mii și mii de romani, veniți sa se inchine acolo unde inca se simt urmele parintelui Arsenie Boca, va sluji maine, 19 iulie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Ignatie! Pentru vasluienii creștini ortodocși, care știu bine ca in curtea Manastirii Prislop…

- Familia regretatei cantarețe Denisa Raducu a refacut mormantul acesteia dupa incendiul care a avut loc in luna ianuarie a acestui an. Astfel, la aproape trei ani de la dispariția artistei mormantul este din nou frumos și ingrijit. Cum arata in prezent mormantul Denisei Raducu. Toți oamenii raman muți…