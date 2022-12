Ce minciuni spun femeile, în funcție de zodia în care s-au născut. Horoscopul fabulațiilor Afla in urmatoarele randuri cele mai frecvente minciuni pe care le spun femeile, in functie de zodie.BerbecLa tine nu se poate vorbi despre ceva patologic sau compulsiv, dar nici tu nu te poti abtine. Minti cand te plictiseste interlocutorul si presari dialogul cu „OK!“, „e de inteles“, „perfect de acord“, „sigur“. Acestea te ajuta cand vrei sa pari ca esti un bun ascultator.TaurDespre cele nascute in aceasta zodie se spune ca mint cu zambetul pe buze. Au o fata serioasa si continua sa inventeze, chiar daca sunt constiente ca ceea ce spun e complet ridicol. De obicei, mint cand vor ceva sau cand… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

