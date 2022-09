Stiri pe aceeasi tema

- Tehnica 4-7-8 este un exercitiu de relaxare care presupune inspiratia timp de patru secunde, mentinerea respiratiei timp de sapte secunde si expiratia timp de opt secunde, spune un medic de la Scoala de Medicina Keck a Universitatii din California de Sud, citat de CNN.

- Pe zi ce trece, tot mai mulți romani se confrunta cu problema majorarii facturilor la gaze. Pentru a reduce consumul, oamenii incep sa ia masuri. Mai nou, pe internet cirucla metode care te ajuta sa economisirea acestuia. Chiar și pastele pot fi fierte fara foc.

- In contextul recentelor bombardamente in zona centralei atomoelectrice de la Zaporojie, Ucraina, specialistii recomanda populatiei sa isi procure, in scop preventiv, tabletele de iodura de potasiu. Invitat la emisiunea “Imperativ”, la postul nostru de radio, medicul Vasile Cepoi, director Executiv al…

- Tichetele sociale din Programul „Sprijin pentru Romania” vor fi acceptate ca metoda de plata in toate magazinele Lidl din țara, incepand cu data de 10 august 2022, anunța comppania. Momentan, se va putea face plata doar cu tichetele sociale emise de Sodexo și UP Romania. Cu ajutorul acestor carduri…

- Nivelul apei in raul Nistru continua sa scada și a ajuns la 8,5 metri. Specialiștii afirma ca, deocamdata, stația de pompare a apei, de la care se alimenteaza Capitala, funcționeaza, insa, daca situația se va agrava, intreprinderea Apa-Canal Chișinau va fi in

- Dupa o perioada de trei ani de pregatiri, in Laboratorul de Radiochirurgie Stereotactica de tip Gamma Knife de la Spitalul de Neurochirurgie vor incepe primele proceduri. Pacientii vor putea astfel sa beneficieze de operatii pe creier fara bisturiu si fara dureri. „Radiochirurgia Stereotactica reprezinta…

- In contextul creșterii numarului de cazuri de Covid-19 in Europa, agențiile de sanatate ale Uniunii Europene recomanda efectuarea unei a doua doze booster tuturor persoanelor care au peste 60 de ani sau sunt vulnerabile din punct de vedere medical.

- Specialiștii sunt de parere ca trebuie sa iți antrenezi creierul pentru ca, la 80 de ani, sa te bucuri de o minte agera și brici. Cercetatorii au descoperit 4 reguli dupa care toata lumea ar trebui sa se ghideze. Cum iți antrenezi cerebelul sa depuna eforturi suficiente pentru a fi sanatos și la anii…