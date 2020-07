Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, medicul chirurg, specialist in chirurgie laparoscopica, Adnan Al Aloul angajat al Spitalului Ramnicu Sarat, desemnat pentru tratarea bolnavilor covid in luna martie, le impartaseste prietenilor din Palestina, sufocata acum de pacienti infectati cu SARS-CoV-2, experienta pe care a acumulat-o in cateva luni in unitatea medicala ramniceana. Nu este […] Articolul Ce mesaj transmite medicul palestinian din Spitalul Ramnicu Sarat colegilor din țara sa natala apare prima data in Opinia Buzau .