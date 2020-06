Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a trecut in ultimul an prin cele mai grele momente din viața sa, a fost la un pas de moarte, iar in urma cu doar cateva luni barbatul langa care se vedea toata viața a hotorat sa plece din casa in care locuiau impreuna! Vedeta iși sarbatorește astazi ziua de naștere, motiv pentru care…

- Monica Tatoiu a avut parte anul acesta de o zi de naștere neobișnuita, deoarece a petrecut-o la mare distanța de casa. Chiar și așa, fiul ei a avut grija sa-i aduca zambetul pe buze cu un cadou extrem de special!

- Distracție mare in lumea mondena! Celebrul saxofonist Armin Nicoara și-a aniversat ziua de naștere. Artistul și-a invitat rudele și cei mai buni prieteni și au dat startul unei petreceri de lux in aer liber!

- Ultima imagine a lui Costin Marculescu a fost publicata de actor pe Facebook, intr-o postare dedicata zilei de naștere a unui prieten și are data de 27 mai, relateaza Știrile Pro Tv.“Astazi, 27 mai, este ziua de naștere a bunului meu prieten Doru Calangiu care este și prietenul multor vedete și sportivi…

- Nicoleta Nuca traiește o poveste de dragoste așa cum n-a mai trait pana acum, dupa cum chiar ea a spus. Vedeta se iubește cu un coleg de breasla, iar relația lor pare ca se indreapta spre o frumoasa casnicie.

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner traiesc o frumoasa poveste de dragoste de șase ani de zile. Ieri, in a doua zi de Paște, sportivul austriac a implinit varsta de 51 de ani și cu aceasta ocazia vedeta i-a transmis un mesaj de la mulți ani partenerului sau de viața. Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner…

- „Acum mi se incheie casnicia dupa 4 ani si jumatate, normal ca este socant si pentru mine si pentru public, dar nu sunt nici prima si nici ultima si faptul ca am avut atat de putine relatii in decurs de 15 ani nu inseamna ca am dat fail in relatiile amoroase si ca am ghinion in ale barbatilor. Cred…

- Papa Francisc a condus aseara o procesiune fara precedent a Drumului Crucii, in piața goala a Bazilicii Sfantul Petru. Pentru credincioși, toate momentele au fost transmise in direct pe internet.