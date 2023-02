Stiri pe aceeasi tema

- Trei luni au trecut de cand Nosfe a plecat dintre noi fulgerator. La doar 37 ani, rapperul s-a stins din viața dupa un concert pe care l-a susținut in București. Artistul a murit in vila sa din Balotești și a fost gasit fara suflare de Madalina Crețan, partenera lui. Pentru aceasta a fost un șoc sa…

- Cocoș de la Calarași pleaca in Statele Unite ale Americii, intr-un turneu important alaturi de formația lui. Artistul a obținut astazi viza și a dezvaluit la Antena Stars ce planuri are peste Ocean, dar și cat va sta departe de familia lui.

- Madalina Crețan este foarte activa pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește cu fanii ei din mediul online momentele triste și emoționante din viața ei. De aceasta data, soția regretatului artist a transmis ca este devastata de dor și neputința. Iata ce a postat…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Madalina Crețan a oferit un interviu cu ochii in lacrimi despre cum s-a stins din viața Nosfe. Soția regretatului artist a povestit totul din seara aceea, iar ea a precizat ca a fost cu el la concert. Iata ce dezvaluiri dureroase a facut fosta concurenta de la Chefi…

- Fiica lui Nosfe și-a sarbatorit ziua de naștere ieri! Cum a petrecut cu ocazia aniversarii. Soția artistului, Madalina Crețan, a fost atenta ca fetița sa aiba parte de o zi de neuitat. Ce imagini emoționante a postat in mediul online.

- Madalina Crețan, soția regretatului artist NOSFE, și-a luat prin surprindere urmaritorii de pe Instagram atunci cand a publicat in cadrul unor Story-uri un mesaj tranșant, ce i-a luat prin surprindere pe mulți.

- In cadrul unui interviu special, Madalina Crețan a facut dezvaluiri despre perioada frumoasa petrecuta alaturi de Nosfe in competiția Chefi la cuțite și despre prieteniile stranse legate in cadrul show-ului. Caștigatoarea marelui premiu, Florica Baboi, a și demonstrat ca artistul și soția lui i-au fost…

- Madalina Crețan a transmis pe rețelele de socializare personale totul despre experiența de care a avut parte la Chefi la cuțite, dupa ce in urma cu doar o ediție a fost eliminata și astfel, nu a ajuns in semifinala. Iata ce le-a transmis soția regretatului artist Nosfe fanilor sai din mediul online,…