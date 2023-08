Stiri pe aceeasi tema

- Un candidat la examenul de Bacalaureat, organizat in județul Brașov, a fost prins incercand sa fraudeze examenul dupa ce a primit un mesaj RO-Alert pe telefonul mobil in timpul probei, informeaza Newsbv.ro Intamplarea a avut luni, cand a avut loc proba la Limba și Literatura Romana. Tanarul susținea…

- Social Concurs FALS in mediul online ce ofera ca premiu un card-cadou de transport pe calea ferata iunie 19, 2023 11:52 CFR Calatori avertizeaza asupra unui concurs fals propagat in mediul online ce ar oferi ca premiu un card-cadou de transport pe calea ferata. “In mediul online circula informații…

- "In mediul online circula informații despre un FALS concurs privind caștigarea unui card cadou de transport pe calea ferata, la un preț minim. Atenționam pasagerii ca CFR Calatori sau CFR SA nu au organizat un astfel concurs și nu au in derulare nicio campanie de promovare pentru oferirea unui card…

- George Borșaru a fost eliminat inainte de semifinala alaturi de Luna Morgaciova și George Popescu. La scurt timp de la difuzarea emisiunii, concurentul din echipa gri a transmis un mesaj pe contul de Instagram.

- Chef Catalin Scarlatescu a facut valva in mediul online dupa ce a postat o fotografie pe Instagram in care arata cum a patruns cu masina pana la intrarea spre celebra Poarta din Vama Veche.Fotografia a fost ulterior redistribuita pe grupuri de Facebook din care fac parte romanii care se indragesc Vama…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, luni, un mesaj de Ziua Invatatorului, in care a subliniat importanta educatiei pentru viitorul copiilor, dar s-a referit si la realitatea actuala din invatamantul romanesc. „Trecem printr-un moment de rascruce”, a afirmat premierul, facand, din nou, apel la dialog…

- Șoferița aflata la volanul unei mașini premium a fost surprinsa pe DN1 in timp ce iși ținea copilul in brațe. Imaginile surprinse de un șofer au fost postate in mediul online și au starnit un val de revolta in randul internauților, relateaza Ziare.com."Doar pentru ca ai un copil, nu te califica sa fii…