Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul a luat parte la sesiunea speciala a examenului, denumita și ”BAC-ul olimpicilor”, la care participa sportivii de performanța care fac parte din loturile naționale sau olimpice, relateaza Ziare.com.Din informațiile existente, David Popovici ar fi promovat examenul maturitații cu "o nota mai…

- David Popovici campion european și mondial de natație, a susținut examenul de Bacalaureat in orașul Valenii de Munte, la Colegiul Național „Nicolae Iorga”, iar in cursul zilei de vineri el a primit o veste buna.Sportivul a luat parte la sesiunea speciala a examenului, denumita și „BAC-ul olimpicilor”,…

- David Popovici a promovat Bacalaureatul 2023. Ce note a luat la Bacalaureat David Popovici. Rezultatele inainte de contestații la sesiunea speciala a examenului de Bacalaureat 2023 au fost publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Prahova

- David Popovici a avut parte de momente emoționante in Valenii de Munte, orașul in care s-a prezentat pentru examentul de bacalaureat. Localnicii au fost foarte incantați ca l-au vazut și l-au așteptat pentru poze și autografe. Sportivul de 18 ani are admiratori și pentru colegii „de suferința”. David…

- Ca și anul trecut, judetul Prahova gazduieste si in acest an sesiunea de Bacalaureat dedicata olimpicilor, iar printre candidati se va numara si inotatorul David Popovici, 18 ani. Campionul mondial si european a venit joi, 11 mai, la Ploiesti, pentru a se inscrie la examenele pe care le va susține la…

- Fara indoiala sportivul anului 2022 in Romania și unul din primii 10 in Europa, David Popovici continua sa ținteasca sus, la noi medalii de aur. Puștiul devenit model pentru mulți tineri romani, campionul mondial David Popovici (18 ani) strabate Capitala cu trotineta, bicicleta ori metroul și nicidecum…

- David Popovici a inceput senzațional Campionatele Naționale de natație și a reușit sa caștige doua titluri inca din prima zi. Sportivul de 18 ani s-a impus in probele de 50 de metri liber și de 100 de metri spate, dar a spus ca obiectivul sau la aceasta competiție nu este calificarea la Jocurile Olimpice…

- De miercuri pana duminica, la Otopeni are loc Campionatul National de Inot pentru seniori, tineret si juniori. David Popovici a luat aur in primele doua finale, la 50 metri liber și 100 metri spate. Joi, sportivul de 18 ani va concura in proba de 50 de metri fluture. David Popovici, cel mai bun sportiv…