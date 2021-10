Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul și prezentatorul TV Alexandr Measnikov in emisia postului de televiziune "Rusia 1" a numit un produs care provoaca cancer intestinal. Specialistul a atribuit unuia dintre factorii de risc pentru apariția cancerului consumul excesiv de carne roșie. "Aceasta este carnea roșie conoscuta de toți:…

- Analiza fulminanta a lui Adrian Severin, menita sa atraga atenția asupra unui uriaș pericol: : Romania sa fie pusa sub “administrarea directa a unui regim de mana forte acționand din mandat internațional”

- Armata rusa va efectua, marti, exercitii militare in peninsula ucraineana Crimeea, anexata de Rusia in 2014, a informat sambata Ministerul Apararii rus., iar pe 10 septembrie incepe exercitiul de comandament si stat major la nivel strategic „Zapad-2021“ la care vor lua parte 200.000 de militari si care…

- Premierul Florin Cițu l-a ironizat pe George Simion, președintele Aur. La finalul ședinței PNL, Simion a venit dupa premier, in timp ce era live pe Facebook și il intreba in mod repetat daca va demisiona. In replica, premierul i-a spus: "Ați trecut pe la Ambasada Rusiei, la casierie?", facand…

- Centrul de Integrare pentru Migranți din Brașov va organiza ediția a opta a festivalului Ziua Multiculturalitații in Brașov in data de 5 septembrie 2021, in Piața Sfatului, incepand cu ora 11.00. Festivalul reunește in acest an reprezentanți din peste 20 de țari din intreaga lume (țari din afara Uniunii…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (31 ani, 39 WTA) s-a calificat in turul al doilea la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. In runda inaugurala, Sorana a invins-o, in trei seturi, scor 7-6 (5), 3-6, 6-0, pe Veronika Kudermetova (Rusia; 24 ani, 31 WTA, cap de serie nr. 29), dupa o…

- Ungaria a convenit cu Rusia toate conditiile pentru un nou acord pe termen lung in ceea ce privește aprovizionarea cu gaze. Acordul va intra in vigoare la 1 octombrie 2021, a anuntat luni ministrul afacerilor externe de la Budapesta, Peter Szijjarto.

- Un deputat din Adunarea legislativa a regiunii ruse Kamceatka, Igor Redkin, unul dintre cei mai bogati politicieni din Rusia, a marturisit ca a ucis o persoana pe care a impuscat-o pentru ca a confundat-o cu un urs, a relatat marti agentia TASS, citata de EFE. ''Pe 2 august s-a produs o tragedie…